La 20 ème édition du Tour cycliste international du Bénin démarre lundi prochain

Le président de la Fédération béninoise de cyclisme a annoncé l’imminente organisation du 20ème Tour Cycliste International du Bénin. Le coup d’envoi de la grande compétition de cyclisme du Bénin est prévu pour le lundi 28 avril 2025 à Nikki et l’arrivée au pied de l’Amazone à Cotonou le 3 mai.

84 coureurs venus de 13 pays sont annoncés sur la ligne de départ de la 20 ème édition du Tour Cycliste International du Bénin. Les pays comme l’Afrique du Sud, le Maroc, les Pays-Bas, les Philippines, le Nigeria, le Cameroun, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire et le Togo seront représentés. Les cyclistes traverseront plusieurs départements du pays, sur une distance totale 737 Km.

« Le parcours sera exigeant avec des distances variant entre 110 et 156 kilomètres selon les jours. », a indiqué le président de la Fédération béninoise de cyclisme Romuald Hazoumè au cours la conférence de presse tenue ce mercredi 23 avril à l’hôtel Célio à Fidjrossè. Ce fut l’occasion pour le président Romuald Hazoumè de présenter le programme officiel, les étapes clés, les innovations, ainsi que les partenaires mobilisés pour 20ème édition.

Du nord au sud, la 20ème tour cycliste du Bénin traversera plusieurs villes. Entre autres, les villes Parakou, Savè, Zagnanado, Bohicon et Porto-Novo. Au total, 737 kilomètres seront parcourus en six étapes. En dehors de l’épreuve principale, trois autres compétitions vont enrichir la 20ème édition du Tour cycliste international du Bénin. Il s’agit du Grand Prix International des Amazones qui va s’étendre sur 53,8 km, le Prix de l’Inclusion avec une distance de 13,45 km et le Grand Prix de Cotonou (107,6 km).

L’innovation de cette édition sera le « Prix Ecolo ». Ce distinguera l’équipe qui se montrerait propre sur l’ensemble des parcours, en écologie à la responsabilité environnementale de l’événement.

Il faut préciser que la Société béninoise de brasserie (Sobebra), comme à son habitude, sera le partenaire officiel du 20ème tour cycliste international du Bénin avec quelques un de ses produits comme Castel Bière et World Cola.

