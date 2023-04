La 1ère édition de l’Africa BPO forum prévue pour novembre prochain au Bénin

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille du 14 au 16 novembre 2023, la 1ère édition de l’Africa BPO forum. Hospitalité, BPO en service client, IT et back-office, seront au menu de cette grande rencontre entre les organisateurs et partenaires de l’Africa BPO.

Le 14 novembre 2023, Manuel Jacquinet, organisateur du premier forum créé en France, ouvrira à Cotonou, la 1ère édition de l’Africa BPO. Elle sera l’occasion pour les responsables des entreprises africaines, de renforcer leurs capacités sur des sujets d’hospitalité, du service client, des technologies qui sont utilisées en BPO et CRM. Selon le programme d’organisation, la journée du 14 Novembre leur sera réservée pour l’animation de Master-Classes assurés par les meilleurs spécialistes du sujet, parfois venus d’Europe.

Les deux derniers jours (le 15 et le 16 novembre) seront consacrés à des Master-Classes, et à des rendez-vous d’affaire entre marques et prestataires installés. Deux visites de sites et des moments de découverte et de détente permettront aux "newcomers", de découvrir le Bénin, les sites IT, l’école de développeurs créée sur place par Vipp-Interstis. « Le récit de l’installation sur le continent de Canal + Overseas, qui y a acquis et sert plus de 5 millions d’abonnés, constituera un bon témoignage de ce que nous désirons expliquer », a confié l’organisateur dans une publication de En Contact Mag.

Selon le site d’information, après le Maghreb, considéré comme destination nearshore, le farshore est constitué par une série de pays qui ont cru et développé une filière du BPO. Il s’agit du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de l’île Maurice, du Ghana, et du Madagascar. Parmi ceux-ci, le Bénin, quartier latin de l’Afrique, est l’un des plus dynamiques. « Samsung a décidé d’y assurer une partie de son service client francophone récemment. Vipp-Interstis, le lionceau africain, en a fait son 2ème plus gros hub IT et BPO sur le continent et y travaille pour Carglass ou des opérateurs Telco », renseigne En Contact Mag.

Toutes les informations relatives à cette 1ere édition de BPO au Bénin, sont disponibles sur le site internet de l’Afriva BPO Forum.

F. A. A.

30 mars 2023 par