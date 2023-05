L’intelligence artificielle inaugure la première édition du salon "GITEX Africa 2023"

Blackstone eIT, leader dans l’industrie des services professionnels, participe à la première édition du salon "GITEX Africa 2023" au Maroc, qui se tiendra du 31 mai au 2 juin à Marrakech. Ce salon, se concentre sur l’entrepreneuriat au Moyen-Orient et en Afrique, et vise à promouvoir l’économie numérique et à renforcer l’engagement dans la société des technologies de l’information et de la communication.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, "GITEX Africa 2023" positionnera le Maroc parmi les leaders internationaux de la Technologie de l’information et de la communication. Avec plus de 900 exposants, et des participants issus de plus de 95 pays, dont les plus grandes entreprises technologiques, start-ups et organismes gouvernementaux, Blackstone eIT attirera des dizaines de milliers de visiteurs, venus du monde entier, pour découvrir les dernières solutions et conceptions innovantes pour automatiser les processus humains et les processus à forte intensité d’informations et les transformer numériquement.

Blackstone eIT redéfinit la manière dont les personnes interagissent avec la technologie en concevant une gamme de solutions et d’outils de nouvelle génération utilisés comme plateforme pour transformer les entreprises traditionnelles en entreprises intelligentes et modernes. M. Wajih Yahyaoui, PDG de Blackstone eIT, a déclaré que : « l’avenir de la numérisation réside dans l’automatisation du processus d’intelligence artificielle. »

Fondée en 2010 à Washington D.C., aux États-Unis, Blackstone eIT fait partie de l’industrie des services professionnels. Après Washington, la société a ouvert plusieurs succursales à Dubaï et en Arabie saoudite, travaillant pour de grandes entreprises et institutions, dont le ministère de l’Éducation et le ministère de la Défense, et elle est devenue une entreprise de référence après avoir concentré son attention et son travail sur la région du Golfe. Blackstone eIT vise désormais à pénétrer le marché africain grâce au salon GITEX Africa 2023.

30 mai 2023 par