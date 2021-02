L’image du Bénin associée au mondial de football 2026

« International Football Development 2026 (IFD26) ». Ainsi s’intitule le partenariat associé à la candidature de Baltimore-Maryland aux USA dans le cadre des matchs de la Coupe du monde de football de la Fifa (Baltimore-Maryland 2026).

Premier bénéficiaire de ce partenariat, le Bénin pourra se révéler au monde du football international, selon Bunmi JINADU, Senior Advisor Baltimore-Maryland 2026 et de Jean Marc ADJOVI BOCO, Conseiller Technique du Ministre des Sports. « Si la ville de Baltimore est choisie pour accueillir des matchs de la Coupe du monde 2026, ça veut dire que pendant 5 ans de 2021 à 2026, le Bénin sera associé à cette Coupe du monde en termes d’image », a indiqué Jean Marc ADJOVI BOCO, mardi 26 janvier 2021 lors d’une conférence de presse tenue au Ministère des Sports. La séance s’est tenue en présence du ministre des sports Oswald Homeky.

Le conseiller technique du ministre a précisé que Baltimore abrite beaucoup de sièges de grandes sociétés qui seront associées à l’organisation de la Coupe du monde. Le partenariat permettra au Bénin de développer son industrie de football, en créant des filières d’emploi, d’éducation, d’acquisition de compétences et des opportunités professionnelles. « C’est un transfert de connaissances pour faire organiser de grandes compétitions au Bénin et accroître les sponsors », a renchéri Bunmi JINADU.

M. M.

27 janvier 2021 par