L’huissier Bankolé condamné à 4 ans de prison

Me Maxime Bankolé a été condamné par le juge du tribunal d’Abomey-Calavi dans une affaire domaniale.

Incarcéré le 2 juin 2020, l’huissier Maxime Bankolé écope de 48 mois d’emprisonnement ferme pour complicité d’escroquerie et vente de parcelle à plusieurs acquéreurs. Il a été condamné dans un dossier qui l’oppose à un Chinois.

Cinq avocats ont assuré la défense de l’huissier Maxime Bankolé. Ils envisagent faire appel du jugement rendu par le tribunal.

Me Maxime Bankolé est l’un des huissiers les plus célèbres dans la gestion des affaires domaniales au Bénin.

