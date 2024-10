L’hôpital de zone de Savè ouvert aux patients bientôt

Une délégation du gouvernement conduite par le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a constaté, mercredi 02 octobre 2024, le niveau d’avancement des travaux de construction et d’équipement de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè.

Centrale des fluides, service d’imagerie, urgences, buanderie, service de gynécologie, hospitalisations… les travaux avancent à grands pas au niveau de tous les compartiments de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè. « Nous pouvons être fiers de l’aspect que présente l’hôpital actuellement. Nous allons continuer sur cette lancée pour que tout soit achevé dans les délais impartis », a indiqué Benjamin Hounkpatin, ministre de la santé à l’issue d’une visite mercredi 02 octobre 2024.

La visite précédée d’une séance de travail a permis au ministre de la santé de donner des directives pour la fin des travaux dans les délais et que l’hôpital soit inauguré cette année.

Le maire de la commune de Savè a félicité le gouvernement pour la construction et l’équipement de cette infrastructure sanitaire qui fait déjà la fierté et le bonheur des populations du département des Collines. « C’est une fierté et une joie pour nous tous car c’est grâce au Gouvernement que nous avons pu voir le bout du tunnel », a précisé Dénis Oba Chabi.

M. M.

7 octobre 2024 par ,