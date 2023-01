Le vernissage de l’exposition "Kossilé" du plasticien béninois Hector Sonon a eu lieu vendredi 6 janvier 2023 à l’Institut Français du Bénin.

« Kossilé ou la natte de l’illusion du réel », c’est une exposition du plasticien béninois Hector Sonon à l’Institut Français du Bénin. L’artiste propose une quinzaine d’œuvres basées sur le symbole de la natte traditionnelle appelée "Kossilé". Kossilé veut dire en langue Yoruba, « il n’est pas à la maison », ou mieux, « il n’est pas là ». Hector Sonon a travaillé avec des bobines de fil à coudre. « J’ai essayé de rattacher les unes aux autres avant de peindre dessus. Ce qui donne ce relief de l’œuvre, ce n’est pas de la peinture mais un mélange de l’acrylique et de ces pièces », a affirmé le plasticien.

A travers ses œuvres, l’artiste véhicule un message fort : la réflexion et la patience face à n’importe quelle situation. Les œuvres ont été peintes avec des couleurs chatoyantes. « Derrière les couleurs, il y a autre chose. Ce n’est pas toujours ce que l’on voit qui est la réalité. C’est pour amener les Béninois à réfléchir, à se poser un certain nombre de questions et ne pas tout de suite réagir face à une situation parce que derrière cette situation, il y a autre chose qui se cache. Ce n’est pas toujours ce que vous voyez qui est vrai », a expliqué Hector Sonon.

Présente à l’exposition, Pélagie Atanhloueto Tritscher, présidente de l’Association Quimperlé-Glo a apprécié les œuvres de Hector Sonon. « Très belle exposition. Il faut être patient, avoir la paix intérieure pour agencer les bobines. Du temps et de la patience, d’ailleurs c’est ce qu’il nous faut tous dans ce monde », a-t-elle confié. Pour Eustache Sonon, les œuvres de l’artiste sortent de l’ordinaire. « C’est très authentique. Bon vent à Hector », a-t-il ajouté.

L’artiste plasticien Bamouss a salué le travail de recherche et de création de son collègue. « Ce que vous voyez, c’est un grand travail de recherche qu’il a fait. Quand vous êtes en face de l’œuvre, vous allez vous poser beaucoup de questions. (...) je suis sidéré en voyant comment il a traité les couleurs. Ce sont des couleurs vives mais qui sont traitées », a souligné Bamouss. L’exposition est ouverte au public du 07 au 27 janvier 2023 à l’Institut français du Bénin.

Akpédjé Ayosso

Biographie de l’artiste

Hector Sonon est dessinateur, caricaturiste, illustrateur et bédéiste béninois. Autodidacte et acteur chevronné du dessin de presse, il se perfectionne à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles en 1997. L’artiste reçoit en 1998 le « Prix Découvertes » aux « Journées Africaines de la Bande Dessinée » de Libreville. Avec son projet « Darfour », il a le premier prix « Africa e Mediterraneo » 2007-2008. Au Festival International de la bande dessinée d’Alger (FIBDA) en 2009, Hector Sonon participe à l’album collectif « La bande dessinée conte l’Afrique ». En 2012, il publie « Toubab or not toubab », son premier album édité en France qui reçoit le « Prix du Meilleur Dessin » au FIBDA.

