L’exportation du karité hypothéquée cette année

Le karité béninois ne pourra pas bien s’exporter cette année. Et pour cause, la baisse continue des prix des matières premières sur le marché mondial provoquée par la pandémie du Coronavirus. Les prix de cette matière première exportée après le coton, le cajou et l’ananas pourront considérablement chuter .

Dans la fabrication du chocolat, le karité occupe une place prépondérante. Encore appelé « l’or des femmes » ou arbre à beurre, le karité est un produit substituable au cacao, dont le beurre est intégré dans la fabrication du chocolat.

Cependant, du fait de la crise du Coronavirus, le cours du cacao selon Le Monde, plonge.

Pour l’analyste des matières premières agricole, Pierre Ricau, cet effondrement des prix du cacao ces dernières semaines s’explique par la baisse de la consommation de chocolat, et le déséquilibre généré par une offre abondante face à une demande qui ralentit. Ainsi, « la baisse de prix de l’un -notamment du cacao- entraîne souvent la baisse de prix de l’autre », a-t-il indiqué.

Dans ce cas, les exportations des amandes de karité suivant les explications de l’analyste, vont s’en trouver affectées en raison de la faible disponibilité de la demande. Ce qui pourrait marginaliser le Bénin sur la liste des pays exportateurs d’amandes et de beurre de karité cette saison.

L’une des conséquences selon Pierre Ricau, est que les femmes collectrices et transformatrices de l’arbre à beurre au Bénin risquent de souffrir de cette crise, étant donné que la filière étant tournée vers l’extérieur. L’entreprise de commercialisation d’amandes de karité Wakapou, face à cette situation a décidé en l’absence de commande, de faire une année blanche et de mettre ses opérations en veilleuse, espérant que l’économie reparte dans le bon sens en 2021.

Selon un rapport de la Fao (Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture), rapporté par Zoomagro, la Covid-19 continuera de chahuter le marché des matières premières agricoles en 2021.

Les experts prévoient un impact de la pandémie plus fort pour la viande, le poisson et les huiles. Ce qui implique une perturbation du marché à l’export des oléagineux notamment le cacao, le karité etc.

Le karité contribue à hauteur de 1,23% au PIB. C’est la troisième filière d’exportation après le coton, et le cajou.

