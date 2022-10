L’ex-président Issoufou échange avec Talon sur les défis sécuritaires au Sahel

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce vendredi 28 octobre 2022 en audience au Palais de la Marina, l’ancien président nigérien, Mahamadou Issoufou. Les échanges ont porté sur les défis sécuritaires au Sahel.

Tête à tête entre Patrice Talon et l’ex-président du Niger Mahamadou Issoufou. Le Chef de l’Etat béninois et le président du Panel Indépendant de Haut Niveau sur la Sécurité et le Développement au Sahel ont échangé sur les défis sécuritaires au Sahel.

Le jeudi 27 octobre à Koulouba, l’ancien du Niger, Mahamadou Issoufou a aussi rencontré le président malien de la Transition, colonel Assimi Goïta. Les discussions ont également porté sur les défis sécuritaires, institutionnels, climatiques, démographiques, du développement économique et social au Sahel.

A.Ayosso

