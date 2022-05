La première étape du 17è Tour cycliste international du Bénin longue de 120,200 km a été lancée ce mardi 03 mai 2022.



Boukoumbé-Djougou-Natitingou, l’étape numéro 1 longue de 120,200 km sur le Tour cycliste a été lancée ce mardi 03 mai 2022 à 9h11.

Les coureurs marocains Ed-Doghmy et Makhchoun Mounir sont en tête de peloton plus de 2 heures de course après le départ.

Le coureur qui arrivera premier à Djougou va arborer le maillot jaune (Castel Beer).

