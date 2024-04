L’équipe marocaine bloquée à l’aéroport d’Alger

Un mauvais traitement vient d’être infligé à l’équipe marocaine qui doit se rendre en Algérie pour discuter la phase finale de la Coupe de la CAF. La délégation de la Renaissance sportive de Berkane a été interdite d’entrée en territoire algérien en raison du différend concernant le Sahara marocain, qui oppose les deux pays.

En déplacement à Alger, pour disputer la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) contre le club de l’Union sportive de la médina d’Alger (USMA), prévue le 21 avril prochain, la Renaissance sportive de Berkane a été interdite d’entrer sur le territoire algérien.

Selon les informations, les autorités algériennes auraient mal apprécié la tenue arborée par les joueurs portant la carte du Royaume avec le Sahara marocain. Ainsi, les joueurs et la délégation qui les accompagne ont été bloqués pendant plusieurs heures à l’aéroport international Houari Boumédiène d’Alger. Pire, leurs équipements et tenues de football ont été saisis.

Selon les informations, la délégation de l’équipe marocaine avait obtenu l’autorisation de voyager vers Alger dans un avion espagnol, afin de contourner les restrictions d’accès imposées par l’Algérie aux vols marocains.

Cet incident vient une fois encore réveiller les tensions persistantes d’Alger à l’égard du Rabat, en ce qui concerne surtout l’interdiction des vols marocains depuis septembre 2021. Ce qui occasionne des situations déplorables lors d’événements sportifs et autres rencontres entre les deux pays.

Certes, c’est un coup dur et in défi pour les sportifs marocains. Mais cet incident ternit l’image de l’hospitalité et l’esprit sportif de fair-play que l’Algérie devrait réserver à ses hôtes sans distinction ni discrimination.

En attendant, les représentants marocains à la Coupe de la CAF sont toujours à la merci des agents de police et des douanes algériens, qui attendent sûrement des instructions des autorités militaires du pays.

19 avril 2024 par