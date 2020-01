L’équipe béninoise affûte ses armes

Le Bénin prendra part du 06 au 14 janvier 2020, aux championnats de zone de l’Afrique de l’Ouest et du Centre par équipes et individuels des 14, 16 ans et moins de tennis qui se dérouleront à Lomé au Togo. 12 représentants béninois composés de 06 garçons et 06 filles qui travaillent intensément depuis ce jeudi 26 décembre 2019, sous la direction de deux entraîneurs défendront les couleurs nationales.

Très attachée à ses priorités et ambitions qui riment avec le développement du tennis, la Fédération béninoise de tennis (Fbt) entame ses activités de la nouvelle année comme elle a terminé celles de 2019. Pour preuve, elle a déjà pris les dispositions pour des joueurs de 14, 16 ans et moins de tennis qui se rendent au Togo dimanche prochain. En cause, leur participation aux championnats de zone par équipe et individuels de l’Afrique de l’Ouest et du Centre des 14, 16 ans et moins de tennis. A l’effet, douze joueurs des deux catégories sont retenus. Djemila Honvou, Eléazar Honfoga, Gloriana Nahum ( 14 ans et moins filles), Rodriguez Gandonou, Paul N’Dah, Précieux Bécoudé ( 14 ans et moins garçons) ; Rodia Noudogbessi, Emeline Gankpontchéou, Marie-Stella Tsawlassou (16 ans et moins filles) ; Mariano Kpodéziaou, Morgane Sègodo, Gillian Nahum (16 ans et moins garçons) défendront les couleurs nationales à cette compétition. Pour leur permettre de ne pas faire piètre figure à Lomé, il leur a été organisé une mise au vert qui a commencé ce jeudi 26 décembre 2019 ; et qui se poursuit d’ailleurs. Dans ce tournoi qualificatif aux championnats d’Afrique par équipes et individuels des 14, 16 ans et moins de tennis, l’objectif de l’équipe dirigée par le Président Jean-Claude Talon demeure le même : jouer les premiers rôles comme ce fut le cas l’année dernière. Rappelons que le groupe des joueurs travaille sous les ordres de deux entraîneurs, Eric Louis et Damien Chéki.

