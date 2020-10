L’application des normes communautaires au cœur des échanges

Le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hehomey et le responsable en charge du département de l’aménagement du territoire communautaire et des transports au sein de la commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Paul Koffi Koffi ont tenu ce jeudi 08 octobre 2020, une séance de travail. La rencontre qui a connu la participation des responsables impliqués dans la mise en œuvre des règlements de l’UEMOA dans le secteur des transports a été consacrée à la revue de l’application des normes communautaires en matière d’infrastructures et de transports en République du Bénin.

Le ministre des infrastructures et des transports a réaffirmé au cours de cette séance, la volonté du gouvernement d’œuvrer pour une mise en application effective des règlements communautaires.

Evoquant les réformes entreprises dans le secteur, il a cité entre autres, la création de la Société des Infrastructures routières du Bénin, la réforme relative à la redéfinition exacte du rôle de l’Agence nationale de l’aviation civile et de toutes les entités intervenant sur la plateforme aéroportuaire.

Les travaux de modernisation de l’Aéroport international cardinal Bernardin Gantin de Cotonou en termes d’infrastructures, de mode de gestion et les démarches pour aboutir à sa certification, et le projet de construction de l’aéroport international de Glo-Djigbé n’ont pas été occultés.

Paul Koffi Koffi au terme de cette séance de travail s’est rendu dans l’après-midi à la frontière Bénino-togolaise où l’UEMOA avec l’appui de la Banque Africaine de développement construit un poste de contrôle juxtaposé.

Selon les explications de la mission de contrôle, les travaux estimés à environ 8 milliards de Francs CFA sont déjà exécutés à un taux de 98,20%.

Le responsable en charge du département de l’aménagement du territoire communautaire et des transports au sein de la commission de l’UEMOA a eu une séance de travail avec les acteurs de la plateforme aéroportuaire à l’Agence nationale de l’aviation civile à Cotonou ce vendredi avant de se rendre sur le site du poste de péage et pesage de Houègbo.

10 octobre 2020