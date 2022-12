L’appel à la paix des confessions religieuses

Le siège de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) a servi de cadre samedi 24 décembre 2022 à une rencontre des confessions religieuses. Les élections législatives de janvier 2023 étaient le principal sujet de discussion.

« Religion, société civile, acteurs politiques ensemble pour des élections législatives transparentes et apaisées », c’est le thème développé au cours d’une rencontre œcuménique samedi 24 décembre au siège de la CEB. Les représentants de l’église Protestante méthodiste, l’Union des églises évangéliques du Bénin, la religion islamique, les religions endogènes, le forum royal pour la paix et la réconciliation, l’église catholique, etc, ont pris part à la rencontre.

Le père Nathanaël SOEDE dans le message délivré au terme des assises, a invité tous les fils et filles du Bénin à leur devoir commun d’œuvrer résolument en faveur de la justice, de la paix, de l’unité nationale, du pardon et de la réconciliation à travers un scrutin transparent et pacifique.

