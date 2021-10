L’année académique 2021-2022 s’ouvre lundi à ESM-BENIN

Ça y est ! Les activités académiques reprennent lundi 04 octobre 2021 à l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN). Suivant le chronogramme établi, ce sont les étudiants en 2ème année de Licence qui effectuent d’abord leur rentrée.

Après quelques mois de vacances, les cours reprennent lundi 04 octobre prochain à l’Ecole Supérieure de Management avec les étudiants de la 2ème année. Une semaine après (le 11 octobre), ce sera le tour de ceux en année de Licence. Les étudiants de la 1ère année quant à eux, commencent les cours le lundi 18 octobre 2021.

Pour ce qui concerne les Masters (Master1 et Master2), c’est la date du 16 novembre 2021 qui est retenue.

Pour cette nouvelle année, ESM-BENIN accorde jusqu’à 50% de bourse aux étudiants. C’est une université de référence qui offre une gamme variée de formations.

Les offres de formation

Les filières de formation disponibles à ESM-BENIN sont les suivantes :

Marketing Communication et Commerce (MCC),

Banque Finance et Assurance (BFA),

Finance Comptabilité et Audit (FCA),

Management des Ressources Humaines (MRH),

Entrepreneuriat et Gestion des Projets (EGP),

Transport et Logistique (TL),

Gestion des Médias (GM),

Hôtellerie Tourisme et Restauration (HTR),

Systèmes Informatiques et Logiciels (SIL),

Assistant de Direction (AD).

Les avantages à s’inscrire à ESM-BENIN

L’Ecole Supérieure de Management est un label d’excellence pour la professionnalisation. Les étudiants inscrits dans cette université de référence bénéficient d’un accompagnement psychologique. Des séminaires d’orientation et de partage d’expériences sont également organisés à leur intention avec des experts et des hommes d’affaires.

L’apprentissage du chinois, le permis de conduire catégorie B, l’informatique appliquée, les activités culturelles et sportives, et les formations à la carte sont entre autres, des particularités qui distinguent l’Ecole Supérieure de Management de toutes les autres universités présentes au Bénin.

Les diplômes délivrés (Licence et Master en cours du jour comme en cours du soir) sont reconnus par l’Etat béninois et le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES).

A travers le partenariat Ecole-Entreprise, ESM-BENIN assure l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

En dehors du siège basé à Cotonou, l’Ecole Supérieure de Mangement dispose de plusieurs autres sites dans les villes du Bénin.

Les sites et leurs contacts

SITES CONTACTS

COTONOU (Siège) (00229) 97 30 84 84

AKPAKPA (00229) 91 40 07 07

ABOMEY-CALAVI (00229) 96 31 75 75

PORTO-NOVO (00229) 91 40 12 12

LOKOSSA (00229) 91 40 09 09

BOHICON (00229) 91 40 10 10

DJOUGOU (00229) 91 39 05 05

PARAKOU (00229) 91 39 04 04

ESM-BENIN, le chemin vers l’emploi !

