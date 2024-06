Le pont de Ganhi bientôt reconstruit

Le gouvernement béninois a annoncé ce mercredi 26 juin 2024, en Conseil des ministres, la mise en œuvre des travaux de reconstruction du pont de Ganhi, de reconfiguration des carrefours SOBEBRA et LA ROCHE, de réhabilitation des voies d’accès aux ponts.

Des travaux de reconstruction du pont de Ganhi, de reconfiguration des carrefours SOBEBRA et LA ROCHE, de réhabilitation des voies d’accès aux ponts sont prévus par le gouvernement béninois. Selon le Conseil des ministres, le lot 1 du projet de réhabilitation et d’aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou concerne la reconstruction du pont de Ganhi, la réhabilitation des bretelles ancien pont / carrefour SOBEBRA et troisième pont/Carrefour SOBEBRA. « Il intègre également la reconfiguration des carrefours SOBEBRA et LA ROCHE, la réhabilitation du parc Champ de Foire Nord », informe la même source.

Ces projets seront réalisés dans un délai de 24 mois. Le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses entreprises pour l’exécution des travaux, ainsi que le contrôle et la surveillance.

A.A.A

26 juin 2024 par