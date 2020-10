L’ambassade de France forme 16 jeunes au métier du bâtiment

La France à travers le programme d’appui aux Projets Innovants de la Société Civile et des Coalitions d’Acteurs (PISCCA) a soutenu la formation de 16 jeunes aux métiers du bâtiment.

La cérémonie de remise de parchemins et d’équipements nécessaires au lancement des activités professionnelles des jeunes bénéficiaires a eu lieu il y a quelques jours en présence de la conseillère de coopération et d’action culturelle, et la chargée de mission société civile de l’ambassade de France.

C’est à travers le projet d’appui aux orphelins de parents victimes d’accident de la route de l’ONG ALINAGNON que les 16 jeunes ont bénéficié de ladite formation qui fera d’eux, des entrepreneurs sociaux.

Parmi eux, on dénombre 12 filles qui proviennent des départements de l’Atacora et du Couffo.

Tous ces jeunes prennent part au chantier de construction de la cité GCITT Béthel composée de 624 logements à Abomey-Calavi où ils ont été formés à la fabrication de briques hydraform, respectueuses de l’environnement, durables et économiques, à la construction de maisons, à l’électricité et à la peinture.

Dix d’entre eux ont déjà décroché un contrat d’embauche dans une entreprise de construction sur le chantier de construction de 20 000 logements sociaux à Ouédo, dans la commune d’Abomey-Calavi.

F. A. A.

7 octobre 2020 par