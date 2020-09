L’affichage de la LEPI annoncé pour début octobre

Installé il y a quelques semaines par la Cour constitutionnelle, le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI) s’active déjà pour sa mission d’actualisation de la liste électorale ayant servi aux dernières élections communales et municipales. L’institution présidée par le député Gilbert Bangana projette l’affichage de la liste électorale dès le 1er octobre prochain.

Dans ce cadre de l’actualisation du fichier électoral pour la prochaine présidentielle, le régisseur central de l’Agence nationale de traitement (ANT) renseigne que la mise à disposition et le convoyage des listes démarrent dès ce mardi 15 septembre afin que les opérations d’affichage puissent démarrer dès le 1er octobre prochain. Selon les propos de M. Bonaventure Gangnon rapportés par Les Pharaons, au niveau de l’ANT, les armes nécessaires pour conduire cette actualisation de la Liste électorale sont disponibles. « La présidentielle va se passer par la grâce de Dieu comme d’habitude, dans la paix », a rassuré Bonaventure Gangnon. A l’en croire, l’Agence nationale de traitement sur le plan technique, a déjà commencé la mise à jour de ses logiciels et autres matériels pour l’extraction des fichiers afin de pouvoir imprimer les listes électorales. « L’ANT a comme membres des techniciens expérimentés, des techniciens et des ingénieurs qui ont fait leurs preuves depuis le début de la Lépi », a-t-il rassuré.

