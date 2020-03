Le Président de l’Union islamique du Bénin (UIB), l’Imam Assifatou Mohamed Ali, à travers un communiqué invite les fidèles musulmans au respect des mesures recommandées par le gouvernement lors de sa session extraordinaire du mardi 17 mars dernier. Tout en exprimant son engagement à contribuer à l’effort collectif de lutte contre la pandémie du Covid-19, il exhorte les imams, les prédicateurs, les associations et organisations islamiques non gouvernementales à s’approprier lesdites mesures, et à en faire une large sensibilisation pour l’intérêt de tous, dans le but de préserver les fidèles.

Assifatou Mohamed Ali recommande aussi l’installation des dispositifs de lavage de mains au savon à l’entrée et à la sortie des mosquées, ainsi qu’au niveau des écoles coraniques et des écoles franco-arabes.

Il est conseillé que le lavage des mains à l’eau et au savon dans les domiciles précède les ablutions avant chaque prière ainsi que la purification majeure (Ghusl), ou le grand lavage recommandé par le prophète avant les prières de vendredi.

L’UIB recommande également aux imams de circonscrire le temps des prières canoniques à une durée de cinq (05) minutes au maximum et celui du sermon des prières de vendredi à une durée de dix (10) minutes au maximum, suivi de la libération immédiate des mosquées, et de continuer les prières surérogatoires dans les domiciles.

Les fidèles sont invités à se munir dans la mesure du possible de tapis individuels pour les prières quotidiennes et le vendredi, de veiller à leur propreté, et de veiller à la distance d’au moins 01m par rangée.

Les responsables islamiques sont autorisés à mettre en quarantaine, toute personne présentant les symptômes de l’épidémie du Coronavirus, ou en auto-isolement.

De même, toute personne allergique, craignant la contamination est priée de ne pas se rendre à la prière de vendredi et à toutes les autres prières collectives ainsi qu’aux manifestations religieuses.

Dans le contexte actuel marqué par l’épidémie du Covid-19, le président de l’UIB souligne que prier à la maison est obligatoire. Mais dès les premiers symptômes, les fidèles musulmans sont invités à appeler les numéros d’urgence indiqués par les autorités sanitaires.

Assifatou Mohamed Ali invite les imams et tous les musulmans à s’abstenir de toutes les manifestations festives ou de masse.

Citant en exemple le baptême, il les invite à se limiter à la proclamation du nom du nouveau-né suivie de l’immolation de la bête.

Le Président de l’Union islamique du Bénin exhorte les prédicateurs à limiter leurs mobilités et leurs activités de prédications à l’intérieur du pays, à mettre l’accent sur les mesures prises pour

freiner la contamination au Coronavirus dans leurs communautés respectives.

Les missions des membres de l’UIB et de celles de ses démembrements à l’extérieur du pays ainsi que les visites de travail des partenaires de toute provenance, sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Les associations et ONG islamiques sont conviées au respect des mesures contenues dans le communiqué. Ceux qui préparent le pèlerinage à la Mecque (Hajj 2020) ainsi que les convoyeurs, sont invités à suspendre les préparatifs.

