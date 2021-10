L’UEMOA organise un séminaire d’information et de sensibilisation

La Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) organise du 26 au 28 octobre 2021, par visioconférence un séminaire d’information et de sensibilisation relatif aux comportements délictuels sur les réseaux sociaux. Ce séminaire régional réunira des journalistes, des parlementaires, représentants des organes de régulation de l’audiovisuel, autorités nationales de régulation des communications électroniques, police judiciaire, magistrats et des cadres des ministères en charge de l’économie numérique des Etats membres.

Informer sur les conséquences des dérives dans l’utilisation des réseaux sociaux sur les individus, les entreprises et sur la vie sociale ; c’est l’objectif du séminaire régional de trois jours organisé par la Commission de l’UEMOA. Selon une note de la Commission de l’UEMOA (Département du Développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie et de l’Economie Numérique), l’actualité est marquée par des comportements délictuels répétés et continus, qui s’opèrent sur les réseaux sociaux.

Des individus publient ou relaient des « messages mensongers, malveillants, haineux, violents et hostiles, sans s’inquiéter des conséquences néfastes de ces diffusions sur la vie, les intérêts et la réputation des personnes et entreprises concernées ».

Une étude publiée en novembre 2020, informe la même source, fait état de 35,4 millions de tweets ayant relayé ou commenté une fake news en 2018 et de plus de 45,5 millions en 2019.

Le séminaire régional a pour objectif d’informer sur les conséquences des dérives dans l’utilisation des réseaux sociaux dans la vie réelle et d’éduquer à un usage adéquat des plateformes virtuelles et à l’adoption d’attitudes responsables face à l’information.

Lors de ce séminaire, les experts en matière de prévention et/ou de répression des comportements délictuels sur les réseaux sociaux vont partager leurs expériences avec les participants.

Ce séminaire permettra de renforcer les connaissances et capacités des acteurs pour une diminution significative des comportements délictuels sur les réseaux sociaux. Plusieurs initiatives de lutte contre toute forme d’atteinte à la personne (morale ou physique), via le numérique, et des mesures institutionnelles tendant à moraliser l’utilisation des réseaux sociaux seront prises au cours de ce séminaire.

Akpédjé A. Ayosso

