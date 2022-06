L’UNFPB appelle aux états généraux du football béninois

L’organisation des états généraux du football s’impose au Bénin. A travers un communiqué en date de ce vendredi 10 juin 2022, le Bureau Exécutif de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels du Bénin (UNFPB) a adressé une requête au gouvernement.





Dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, les Ecureuils du Bénin ont enregistré une seconde défaite consécutive face au Mambas du Mozambique. Prenant acte du résultat de cette rencontre de la 2ème journée, l’UNFPB a tenu à informer les acteurs du football, et tout le peuple béninois que cette nouvelle défaite est l’occasion d’apporter des réponses structurelles à des questions qui se posent depuis longtemps au football béninois. « Il est nécessaire de repenser le football de notre pays dans une approche participative et inclusive », précise le communiqué signé du secrétaire général, Emmanuel Imorou.

A cet effet, l’organisation des footballeurs professionnels a exhorté le gouvernement à « organiser rapidement des états généraux du football ». Ces états généraux selon l’organisation, permettront à chaque acteur d’apporter sa contribution en toute transparence à la construction d’un projet de révélation du football béninois. « Au terme de ces états généraux, et à partir des conclusions qui en seront issues, le gouvernement devra engager une réflexion plus générale sur la gouvernance de la fédération béninoise de football et la prise en compte de toutes les catégories d’âge, car c’est là que se trouve l’avenir du football », souligne le communiqué.

Au regard des insultes, menaces et agressions verbales dont les joueurs ont fait l’objet après le match contre le Mozambique, l’UNFPB après avoir exprimé son soutien aux joueurs et à leurs familles, a invité les inconditionnels supporteurs du football béninois à ne pas céder à l’impatience et au découragement. « Le développement du football prend du temps et passe nécessairement par la formation et le suivi des joueurs », renseigne le communiqué.

Tout en remerciant les joueurs et le staff technique, l’UNFPB rassure qu’il y a de l’espoir et que rien n’est encore perdu. L’organisation a pour finir, exhorté les joueurs à performer dans leurs clubs respectifs afin de revenir plus aguerris en équipe nationale.

F. A. A.

