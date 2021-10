L’UEMOA se penche sur la réouverture des frontières terrestres

Réunion interministérielle sur la réouverture des frontières terrestres des Etats membres de l’UEMOA mardi 28 septembre 2021 par visioconférence. Elle a réuni les ministres en charge de la Santé, des Transports terrestres et de la Sécurité des États membres de l’Union et autres invités.

Sept pays sur les huit de l’UEMOA ont fermé leurs frontières dès la notification des premiers cas de Covid-19 en mars 2020. Ce qui a permis de contenir la présence de cas importé de la maladie. Tenant compte des leçons apprises des premiers mois de la pandémie, les Etats de l’UEMOA ont procédé à la réouverture des frontières aériennes, assortie d’un ensemble de mesures de précaution sanitaire. Plus d’un an après la réouverture des frontières aériennes, la plupart des frontières terrestres de l’Union restent encore fermées. Selon M. Abdoulaye Diop, Président de la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), cette situation « prive la très grande majorité de nos concitoyens de l’usage d’un des droits fondamentaux consacrés par le Traité constitutif de notre Union : celui de circuler librement entre nos États membres ».

« Bien que les urgences d’ordre sanitaire fassent partie des motifs prévus par le Traité pour restreindre la liberté de circulation, il appartient aux décideurs que nous sommes de veiller à limiter cette restriction dans le temps. Il est également important que les citoyens ne perçoivent pas de différence de traitement entre eux, uniquement basée sur le mode de transport auquel ils ont accès », a déclaré Abdoulaye Diop.

Le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA Rock Marc Christian Kabore a donc instruit la Commission à l’effet de lui formuler, dans les meilleurs délais, en concertation avec les ministres des propositions concrètes pour permettre la réouverture des frontières terrestres encore fermées.

La réunion interministérielle a permis aux participants d’analyser la situation de la pandémie de Covid-19 au sein de l’UEMOA ; de discuter des contraintes rendant difficile la réouverture des frontières terrestres et proposer des solutions ; valider le projet de protocole de réouverture des frontières terrestres de l’Union et convenir d’un chronogramme de mise en œuvre des mesures préconisées.

