L’UDBN offre un concert gratuit ce vendredi

Un spectacle gratuit se tient ce vendredi 09 avril 2021 à partir de 16 heures au siège du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), à l’ex-usine d’engrais de Dèkoungbé-Godomey.

Une panoplie d’artistes adulés des mélomanes tels que Nikanor, la coqueluche de la jeunesse, Anna Tèko la talentueuse de la musique gospel, Laurent Hounsavi le salsero, et autres sont sur scène ce soir. C’est la manière pour l’UDBN et sa présidente Claudine Prudencio Afiavi de traduire sa gratitude à tous les jeunes, femmes et hommes qui se sont mobilisés en faveur du duo Talon-Talata pendant deux semaines de campagne.

D’autres artistes auteurs de chansons à la gloire du duo Talon-Talata seront également de la partie pour dérouler un riche répertoire musical.

C’est donc en apothéose que l’UDBN boucle la campagne qui fin ce vendredi à 00 heures.

Le rendez-vous est pris à 16h pour un show inoubliable.

M. M.

9 avril 2021 par