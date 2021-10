L’ONG Gbobèto primée à Paris ce mardi

L’Organisation non gouvernementale "Gbobèto" sera primée au ministère des affaires étrangères à Paris (France) le 05 octobre prochain pour ses actions en faveur d’une ville durable et inclusive.

En 2018, Naomi Fagla Medegan crée l’association « Gbobètô », (ramasseur d’ordures en langue goun-gbé). Implantée au Bénin en 2019, l’ONG œuvre à faire du déchet un levier de développement territorial. Elle a entre autres pour objectifs de rendre la ville propre et saine, transformer le déchet en ressources pour le mieux vivre et favoriser une économie circulaire créatrice d’emplois durables. Depuis la prise en charge de la phase de collecte des déchets par le gouvernement béninois, "Gbobètô" se concentre plus sur la valorisation des déchets tout en développant des activités économiques pérennes.

Chaque jour, les équipes traitent et transforment les déchets au sein de ses filières inclusives et durables de recyclage. Elle a été plusieurs primée pour ses nombreux projets.

En septembre 2019, l’ONG a lancé le Projet Énergie verte. Ce projet consiste « à mettre en place une filière de valorisation des déchets organiques en combustible écologique et à développer toute technologie qui permettrait d’augmenter le pouvoir calorifique de ce combustible tout en le produisant à moindre coût à grande échelle ».

Gbobèto met en place des recycleries au niveau des points de regroupement, en partenariat avec la Société des Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN). L’ONG a aussi initié en novembre 2019, ‘’Le Comptoir du Plastique’’ qui vise à valoriser les déchets plastiques de type polyéthylène haute densité (PEHD) et polypropylène (PP).

L’association mène un programme de sensibilisation sur la pollution dans les écoles. Les écoliers sont invités à rapporter leurs déchets plastiques à l’école. Les déchets sont récupérés par "le comptoir du plastique" et convertis en subvention pour des projets socio-éducatifs au bénéfice des écoliers.

Naomi Fagla-Medegan est lauréate du Trophée Social et Humanitaire des Trophées des Français de l’étranger 2021 parrainé par France Médias Monde. L’ONG sera primée au ministère des affaires étrangères en France le mardi 05 octobre 2021.

