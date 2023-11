L’Égypte fait un 2/2 face à la Sierra Leone

Deuxième victoire de suite pour les Pharaons de l’Égypte ce dimanche 19 Novembre 2023 dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mohamed Salah et ses compatriotes se sont imposés sur la pelouse du Libéria face à la Sierra Leone 0-2.

Trois jours après avoir étrillé le Djibouti 6-0, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont confirmé contre la Sierra Leone ce dimanche soir lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ils ont remporté la rencontre sur deux buts marqués contre zéro encaissé.

Face à une formation de la Sierra Leone réduite à dix après l’expulsion de Tyrese Fornah (38e) et même à neuf en toute fin de match (Abdul Jarju Kabia, 90e+9), les Egyptiens ont pu compter sur un Trezeguet en pleine forme et auteur d’un doublé à la 18e et 62e minutes.

A six points, l’Egypte est premier du groupe A de ces éliminatoires et se fait bien de confiance à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire.

L’autre match de ces éliminatoires dans la soirée de ce dimanche a opposé le Soudan à la République Démocratique du Congo. Ce sont les Soudanais qui s’en sont sortis victorieux grâce à un but inscrit en toute fin de match. C’est un contre son camp du malheureux Charles Pickel à 79e. Le Soudan prend provisoirement la tête du groupe B en attendant le déplacement du Sénégal au Togo mardi prochain.

J.S

