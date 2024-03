L’Ambassadrice du Bénin présente ses lettres de créance au président français

L’Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin en France Corinne Brunet a présenté, ce jeudi 29 février 2024, ses lettres de créance au président français.

Le président Emmanuel Macron a reçu les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice du Bénin près la France Corinne Brunet. La remise de ses lettres de créance au Chef d’Etat français, marque officiellement le début de sa mission entamée il y a déjà sept mois. « Je me lance dans cette aventure avec un mélange d’honneur, d’humilité et de responsabilité, pleinement consciente de l’incroyable opportunité qui m’est donnée », a déclaré la franco-béninoise.

Elle a été nommée en juillet 2023 en Conseil des ministres. « Plus qu’un titre, c’est le défi le plus stimulant de ma carrière qui m’est confié », a affirmé Corinne Brunet. A l’en croire sa nomination est historique. « Je suis la première femme de notre dynamique diaspora et issue du secteur privé à être investie de cette responsabilité à Paris. Mon parcours, de l’entreprise à la diplomatie, illustre la diversité et le potentiel des talents béninois. Un potentiel que nous devons mobiliser pour propulser notre pays vers de nouveaux horizons. », s’est-elle réjouie. Corinne Brunet est résolue à relever ce défi avec détermination et innovation.

Elle n’a pas manqué de rappeler sa mission en tant qu’ambassadrice sous le leadership visionnaire du président Patrice Talon. Il s’agit de « mener une diplomatie proactive, audacieuse et novatrice ». « Les défis qui restent à relever l’imposent. Je m’engage à fortifier nos relations avec la France, à forger de nouvelles alliances stratégiques et à mettre en lumière le formidable potentiel de notre nation et de notre diaspora. Ensemble, nous ferons rayonner le Bénin, ici et partout dans le monde », a-t-elle ajouté. A l’en croire, « c’est ensemble avec l’appui de tous les partenaires publics et privés que nous avons cette chance unique de promouvoir la culture, les talents et le dynamisme économique du Bénin sur la scène internationale ».

A.A.A

1er mars 2024 par