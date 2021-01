L’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin a lancé ce mardi 05 janvier 2021, le programme des "Ateliers de la démocratie’’ II (ADEMO) à l’Infosec de Cotonou. Le lancement a été fait par Christopher Helmkamp, directeur de la diplomatie publique de l’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin représentant l’ambassadrice Patricia Mahoney en présence des formateurs et représentants des organisations partenaires.

Initié par l’ambassade des Etats-Unis, ADEMO (Ateliers de la démocratie) est un programme de formation des jeunes activistes à la connaissance du fonctionnement de l’Etat béninois à travers ses institutions. C’est l’idée d’un groupe d’anciens boursiers de Young African Leaders Initiative (YALI). La première édition en juillet 2018 a permis de former 1.000 jeunes Béninois. Selon Christopher Helmkamp, directeur de la diplomatie publique de l’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin, le programme ADEMO illustre « le mieux les valeurs fortement partagées entre les Américains et les Béninois : les valeurs démocratiques ».

Les ateliers ADEMO souligne-t-il, ont pour but d’apprendre à utiliser les outils et l’équipement de l’atelier ; les droits et les responsabilités en vertu des lois et de la Constitution du Bénin pour apporter des changements positifs dans les communautés de manière pacifique. Ils visent également à mettre en pratique les compétences et les techniques requises pour utiliser plus efficacement les outils démocratiques.

Pour la deuxième édition l’Ambassade des Etats-Unis a sélectionné cinq organisations pour exécuter chacune une composante du programme ADEMO II. Il s’agit du Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD), Social Watch, la US-Bénin Women Alumni Association, le Centre d’Etudes Sociologiques et de Science Politique (CeSPO) et Women EdTech.

Sur 5396 candidatures reçues pour la formation, 600 participants (300 hommes et 300 femmes) ont été sélectionnés suivant des critères bien définis. Une sélection rigoureuse des formateurs a été également faite. Elle a permis de retenir 24 formateurs après une formation assurée par des experts et une évaluation.

Trois jours de formation suivis de séances de restitution

Le Programme ADEMO II va se dérouler dans les 12 départements du Bénin. Il permettra de former 50 jeunes par département sur sept différentes thématiques. Dans chaque département, les jeunes auront trois jours de formation. Les deux premiers jours de formation seront dédiés à l’engagement citoyen. Les participants recevront des informations sur le rôle et le fonctionnement des institutions de la République, comment fonctionne la Cour Constitutionnelle, les pouvoir exécutif, judiciaire, et législatif, le contenu de la Constitution du Bénin, les mécanismes de la décentralisation, le processus électoral et la police républicaine. Le troisième jour sera consacré à de nouveaux éléments sur la communication non-violente. La formation débute ce mercredi 06 janvier 2020.

Au terme de la formation, chaque participant sera appelé à faire la restitution de ce qu’il a appris à d’autres jeunes de sa commune en langue locale. 30 communes ont été ciblées pour cette phase du programme. Les séances de restitution vont impacter environ 900 citoyens des communes retenues.

ADEMO II va se baser sur le manuel d’instruction civique édité par le Centre d’Etudes Sociologiques et de Science Politique (CESPo). L’ouvrage sera traduit en Fongbè, Bariba et Dendi et en version audio (Français). Il sera mis à la disposition des populations à travers des diffusions sur les radios communautaires.

Afin de permettre aux participants de suivre les cours en ligne, une plateforme ADEMO ACADEMY a été mise en place par US-Bénin Women Alumni Association qui assure la partie communication digitale.

La cérémonie de lancement a été aussi l’occasion pour l’Ambassade des Etats-Unis de remercier les sept experts recrutés pour former les formateurs du programme ADEMO. Ils ont reçu une lettre de reconnaissance et de remerciements de l’Ambassade des Etats-Unis.

Akpédjé Ayosso

5 janvier 2021 par