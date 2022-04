L’Ambassade des États-Unis aux côtés des musulmans

En ce mois de Ramadan l’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin est aux côtés des musulmans à travers diverses actions.

L’Ambassadeur des États-Unis près le Bénin Brian Shukan s’est joint au personnel pour offrir des denrées alimentaires aux mosquées de Cotonou et de Porto-Novo. Le 25 avril dernier à Cotonou, une délégation de l’Ambassade des Etats-Unis a rendu visite à l’Imam Youssouf Ali de la mosquée La Ilaha Illa Alla à Agla et à l’Imam Issiack Alao Ligali de la mosquée de Cadjehoun. L’Ambassadeur Brian Shukan a également rendu visite à la communauté de la mosquée Oluwalonike à Adjarra le 28 avril 2022.

Le 19 avril dernier, le diplomate a accueilli des leaders musulmans et des représentants d’autres confessions religieuses à sa résidence pour un dîner Iftar. C’était l’occasion pour l’Ambassadeur Shukan de rendre hommage aux chefs religieux pour le rôle important qu’ils jouent dans leurs communautés en tant que médiateurs des conflits, en apportant réconfort et conseils et en soutenant les personnes dans le besoin.

« Un aspect de la culture béninoise que mon épouse et moi avons admiré depuis notre premier séjour ici dans les années 1990 est la diversité de son peuple et l’acceptation et la tolérance des Béninois les uns envers les autres », a-t-il déclaré lors du dîner. Votre respect mutuel poursuit le diplomate, peut être une leçon pour le monde entier. Au nom du peuple américain, l’Ambassade des États-Unis au Bénin a souhaité à tous les musulmans un mois saint béni.

30 avril 2022 par ,