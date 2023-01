C’est plié pour les Lions de l’Atlas. Le Maroc malgré les négociations intensifiées avec l’Algérie ces dernières heures ne disputera pas le CHAN 2023.

A l’aéroport de Rabat depuis la matinée de ce vendredi, les joueurs marocains viennent de prendre la route pour leur domicile respectif après un « non » définitif de l’Algérie. Les deux pays qu’il vous souvienne sont toujours en conflit diplomatique.

La délégation de l’équipe nationale marocaine attendait le feu vert de l’Algérie pour autorisation de l’espace aérien avant de quitter le territoire via un avion de Royal Air Maroc. Mais aucune réponse favorable n’est venue jusque-là. Et ce, en dépit des négociations des présidents de la CAF et de la FIFA également présents ce vendredi à Rabat à l’occasion du tirage au sort de la Coupe du monde des clubs qui se tiendra au Maroc.

Morocco 🇲🇦 leave Rabat Airport seems like mission to Algeria aborted at the last minute pic.twitter.com/V9uVfB02eh — Collins Okinyo (@bedjosessien) January 13, 2023

