L’AUF outille des doctorants béninois pour la production d’articles aux normes

Des doctorants des universités membres de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Bénin, participent du 29 au 31 mai 2024, à Abomey-Calavi, à un atelier portant sur la méthodologie de la publication scientifique. C’est en prélude à l’Université d’été de la Francophonie qui aura lieu en octobre 2024 à Rabat (Maroc).

Fournir aux candidats les meilleurs outils pour élaborer et promouvoir un article scientifique en respectant les normes académiques de haut niveau. C’est l’objectif de l’atelier ‘’Publication scientifique’’ qui réunit 23 doctorants des universités membres de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Bénin. Sélectionnés à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt, ces doctorants proviennent de l’Université Nationale d’Agriculture, l’Université Nationale des Sciences Technologies, Ingénierie et Mathématiques, de l’Université d’Abomey-Calavi et de l’Université de Parakou.

Dans le cadre de l’Université d’été de la Francophonie à Rabat (Maroc) prévue pour fin 2024 (organisée par l’Académie Internationale de la Francophonie Scientifique-AIFS), l’AUF a lancé en partenariat avec le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) un dispositif international de préparation et d’aide à la publication scientifique. Selon Fawaz Taïrou, directeur du Bureau national de l’AUF, l’objectif est de développer un vivier mondial de jeunes chercheurs publiant en langue française. « Lorsque les chercheurs francophones vont à la recherche de l’information, il est plus ou moins difficile d’avoir accès à des informations de qualité en langue française. De la même façon pour publier en langue française, ce n’est pas toujours facile », a-t-il indiqué. À travers cette initiative, l’AUF exécute son programme de découvrabilité de la Francophonie scientifique inscrit à l’axe 5 ‘’Recherche et valorisation’’ de son plan stratégique quadriennal 2021-2025. L’atelier national, informe- Fawaz Taïrou, concerne tous les pays de l’Afrique de l’Ouest où il y a une représentation ou des établissements membres de l’AUF. (Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Côte-d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée ; Mali, Niger et Sénégal).

Au Bénin, la formation est assurée par Dr Calixte Houedey et Dr Victorien Dougnon. Ils abordent avec les participants trois modules à savoir la méthodologie de la recherche scientifique, la méthodologie de la rédaction scientifique et les procédures de publication et de valorisation scientifique. Les participants sont amenés à faire des travaux de groupe. Cet atelier permet aux doctorants de perfectionner l’organisation d’une recherche scientifique ; de développer un article selon des techniques de rédaction scientifique pertinentes et de mettre en place des stratégies de découvrabilité d’un article scientifique.

Au terme de l’atelier, les participants pourront proposer un article qui sera soumis à une révision en double aveugle. Deux (02) lauréats seront sélectionnés pour être accompagnés par des experts dans l’amélioration de leur article. Ils seront ensuite invités à participer à l’Université d’été de la Francophonie (UDEF). C’est à cette occasion qu’ils pourront concourir pour que leur article soit sélectionné. « Ils bénéficient d’un accompagnement déjà en amont, jusqu’à la période de l’Université d’été et pendant l’Université d’été », a indiqué Fawaz Taïrou. A Rabat, des ateliers scientifiques seront proposés aux 20 lauréats issus des 10 directions régionales de l’AUF. Les articles sélectionnés lors de l’évènement final seront publiés dans les revues partenaires de l’AUF. Les articles non retenus feront l’objet d’un numéro spécial des cahiers de l’UDEF.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos

