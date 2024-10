L’ARM des OEA bientôt finalisé pour le bonheur des opérateurs économiques béninois

Une délégation de la douane chinoise est attendue à Cotonou dans les prochains jours. Cette visite fait suite à la mission effectuée en Chine en novembre 2023, par une délégation de la douane béninoise. L’objectif visé est de finaliser l’Accord de Reconnaissance Mutuelle (ARM) des Programmes d’Opérateurs Économiques Agréés (OEA) respectifs, conformément aux exigences de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD).

Vers la finalisation de l’Accord de Reconnaissance Mutuelle des Programmes d’Opérateurs Économiques Agréés respectifs, conformément aux exigences de l’Organisation Mondiale des Douanes. Cet accord selon Nasuba info, représente une avancée majeure pour les opérateurs économiques béninois. Il permet aux entreprises certifiées OEA de bénéficier d’un traitement douanier plus rapide et plus efficient en Chine. Les opérateurs selon le site d’informations, verront leurs marchandises passer plus facilement les contrôles douaniers, notamment en réduisant les tracasseries liées aux normes sanitaires et phytosanitaires, souvent imposées aux produits en provenance d’Afrique. Les entreprises béninoises certifiées OEA pourront ainsi non seulement accroître leurs échanges commerciaux avec la Chine, mais également profiter d’une réduction significative des délais de dédouanement de leurs marchandises. Ce qui constitue un atout non négligeable dans un contexte de concurrence internationale.

Le programme OEA opérationnel au Bénin depuis 2019, présage donc de bonnes perspectives pour les opérateurs économiques béninois certifiés OEA.

