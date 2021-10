L’APIEx au forum Global Business Forum Africa à Dubaï

L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations APIEx a pris part, mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021, au Global Business Forum Africa (GBFA) à Dubaï.

La sixième édition du Global Business Forum Africa a eu lieu à Dubaï sous le thème de la Transformation à travers le Commerce. Il est organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dubaï et l’Expo 2020 Dubaï en marge de l’Expo 2020 Dubaï. L’APIEx a pris part au forum. La délégation était composée du Directeur Général, M. Laurent Gangbes et de M. Eric Akoute, Directeur des Études. Ils ont eu des entretiens en one to one avec des sociétés de private equity (capital investissement), spécialisées dans la structuration de projet et dans l’accompagnement des investisseurs désireux d’investir en Afrique.

Lors de ce forum, il y a eu des présentations sur les atouts de l’Afrique en matière économique et la nécessité d’intégration du continent, la collaboration et le rôle des Émirats Arabes-Unis dans les Invest en Afrique.

