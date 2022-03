L’ANIP veut enclencher le processus d’élaboration de la LEI

Dans environ trois semaines, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) va entamer le processus d’élaboration de la Liste électorale informatisée (LEI), qui servira à l’organisation des prochaines élections législatives. Le gestionnaire mandataire de l’ANIP, Cyrille Gougbédji l’a fait savoir, ce lundi 28 février 2022, au cours d’une séance d’échanges avec le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia, et les représentants des partis politiques.

Conformément aux dispositions de la loi, la Liste électorale informatisée sera extraite du Registre national des personnes physiques (RNPP). Le gestionnaire mandataire au cours de la rencontre avec les partis politiques a expliqué son processus d’élaboration dans le cadre des prochaines législatives. Selon Cyrille Gougbédji, dans environ trois semaines, il sera procédé à l’édition et à l’affichage des listes de personnes dans les arrondissements, et les centres de vote. L’opération vise à amener les citoyens à faire le complément d’informations au besoin. « Ce n’est pas un affichage de 10 jours, mais de trente jours », a rassuré Cyrille Gougbédji. Parallèlement à ce dispositif, en vue d’une inclusion électorale, il est prévu un mécanisme de prise en compte de ceux qui ne se sont pas encore recensés au RAVIP.

« Pendant cette période, officiellement, les stands du RAVIP seront ouverts sur toute l’étendue du territoire national dans tous les arrondissements pour permettre de prendre ceux-là en compte », a-t-il informé. Les données seront par la suite traitées pour que la LEI provisoire soit disponible dans le délai requis pour de nouveaux affichages, avant la publication pour le compte des législatives de 2023.

Aux préoccupations exprimées par les partis politiques, le gestionnaire mandataire tout en rassurant a invité ces derniers à soutenir le processus. Etant chargés de l’animation de la vie politique, les partis à l’en croire, sont plus outillés à mobiliser les électeurs pour une réussite de la campagne d’affichage. « Nous attendons de vous des propositions afin que dans les terroirs, nous puissions obtenir l’engouement nécessaire », a-t-il insisté.

Dans le cadre des législatives, la CENA a publié ce lundi, la liste des directeurs techniques en chargés de l’organisation pratique de l’élection. Boucary Abou Soulé Adam est nommé directeur général des élections.

F. A. A.

