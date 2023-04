L’AFD et l’agence LuxDev appuient la formation agricole au Bénin

Deux conventions relatives à la mise en œuvre du projet d’appui à la Formation Agricole et Rurale au Bénin (ProFar) ont été signées ce jeudi 30 mars 2023, au ministère de l’Economie et des Finances. La cérémonie a réuni la Secrétaire d’Etat français (e) Chrysoula Zacharopoulou, le représentant résident de l’agence LuxDev au Bénin Olivier Hecquet, le ministre d’Etat Romuald Wadagni et plusieurs autres responsables.

Le Bénin reçoit le soutien de ses partenaires dans le cadre du développement de l’offre de la formation agricole et rurale. C’est à travers la signature de deux conventions relatives à l’exécution de la deuxième phase du Projet d’Appui à la Formation Agricole et Rurale (ProFAR) avec l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Agence Luxembourgoise de Développement (LuxDev). Il y a la convention de crédit pour le programme d’infrastructures et d’équipements mis en œuvre par l’Agence pour la Construction des Infrastructures du Secteur de l’Éducation (ACISE) sous la supervision de l’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET). La deuxième convention est celle de financement en subvention pour le programme d’ingénierie de la certification, de la formation, et la création de fonds d’appui à l’insertion ainsi que pour l’appui à la gouvernance territoriale, grâce à une délégation de fonds de l’agence LuxDev.

Selon le représentant résident de l’agence LuxDev, la formation technique et professionnelle a été retenue comme un domaine prioritaire du partenariat de la coopération naissante entre le Bénin et le Luxembourg. « Nous sommes honorés de pouvoir nous engager dès à présent aux côtés du Bénin d’autant plus que c’est l’un des axes prioritaires du Programme d’Actions du gouvernement », a déclaré Olivier Hecquet. A l’en croire, le Luxembourg compte appuyer les priorités du gouvernement béninois de manière conséquente.

Le projet Pro Far 2 est évalué à 32,8 millions d’euros (21 milliards de FCFA) respectivement un prêt de l’AFD de 30 millions d’euros et une délégation de fonds de l’agence luxembourgeoise LuxDev de 2,75 millions d’euros. Selon Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, la France est fière de soutenir le Bénin en matière de formation professionnelle. « Le projet est le fruit d’une coopération dynamique entre le Luxembourg, la France et le Bénin », a-t-elle confié.

Le financement permettra entre autres d’améliorer les infrastructures et les équipements de quatre lycées agricoles offrant une formation à 900 jeunes par an ; et d’opérationnaliser un dispositif d’orientation-formation-insertion et de conseil agricole orienté vers l’emploi agricole et rural. « Sur les 30 lycées techniques agricoles visés par la Stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels, il est aussi prévu que l’AFD en finance douze », informe la Secrétaire d’État français (e).

Dans son intervention, le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances a salué la bonne coopération entre la France et le Bénin. Il a souligné que l’AFD est l’un des premiers bailleurs de la formation professionnelle au Bénin. « Les Lycées qui vont être construits ou réhabilités se trouvent dans les zones d’insécurité où nous avons à cœur de créer des opportunités pour les jeunes », a indiqué Romuald Wadagni. Du côté du gouvernement béninois, assure le ministre d’Etat, nous ferons tout pour que les projets soient exécutés avec célérité et sérieux.

Akpédjé Ayosso

31 mars 2023 par