L’AFD appuie le secteur agricole pour développer ses capacités de production

L’ambassadeur de France au Bénin Marc Vizy a visité ce jeudi 16 décembre 2021, la provenderie du Groupe de Production et de Services Agricoles (GPSA) de Glazoué, en compagnie de Jérôme Bertrand Hardy, directeur de l’AFD au Bénin et de Marie Veillon, attachée de coopération.

L’usine de production d’aliments pour animaux d’élevage est appuyée par le Projet d’Appui au Développement Agricole de Collines (PADAC) financé par l’AFD. Dans le cadre de cet appui, l’usine a bénéficié de l’achat d’une granuleuse lui permettant de produire, en plus de la farine alimentaire qu’elle produit déjà, des aliments sous formes de granulés, mieux tolérés par certaines espèces animales.

La délégation a pu échanger avec Norbert Gonnonhou, directeur de GPSA et l’équipe projet du PADAC. Grâce à ce financement, le GPSA peut développer sa production et mieux répondre aux besoins des éleveurs.

A travers son action de soutien de l’agriculture dans le département des collines, la France s’engage avec le Bénin pour développer l’économie et lutter contre l’insécurité alimentaire.

Source : Ambassade de France au Bénin

19 janvier 2022 par