L’AFD appuie la transition agroécologique de la filière coton au Bénin

L’AFD appuie la transition agroécologique de la filière coton à travers la mise en œuvre du projet Tazco. L’ambassadeur de France au Bénin Marc Vizy a visité, mardi 14 décembre 2021, un des sites du projet Tazxo en compagnie de Jérôme Bertrand Hardy, directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) au Bénin et de Marie Veillon, attachée de coopération à l’ambassade de France au Bénin.

Ce projet, financé par l’AFD qui bénéficie de l’appui technique du Cirad améliore durablement les revenus des exploitations et les rendements agricoles dans les zones cotonnières du Bénin. Il appuie la restauration et l’amélioration de la fertilité des sols, grâce à l’adoption de pratiques agros écologiques et une mécanisation adaptée.

La phase pilote centrée sur l’élaboration et l’expérimentation de 19 pratiques agroécologiques s’est déroulée de 2017 à 2019. La seconde phase prévoit désormais la promotion et la mise à l’échelle desdites techniques agroécologiques dans 22 communes (300 villages) des zones cotonnières du Bénin. Après une visite sur le site d’expérimentation basé à Okpara, en périphérie de Parakou, l’ambassadeur de France a rencontré les cultivateurs de Kominguéa qui utilisent désormais ces nouvelles méthodes de culture sur leurs parcelles.

Source : Ambassade de France au Bénin

