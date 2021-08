Khaled Adenon engagé à Chypre

Khaled Adenon, le défenseur central international béninois vient de s’engager à Chypre aux côtés des Eagles de Doxa Thoi Katokopias.

Le défenseur international béninois s’est engagé, le 16 août 2021, avec Doxa Thoi Katokopias FC à Chypre, un club de première division. « Nous souhaitons la bienvenue au footballeur dans la famille Doxa et lui souhaitons plein succès », a indiqué le club.

Khaled Adenon portera le numéro 3 et évoluera aux côtés de son compatriote Tidjani Anaane, qui a signé un contrat de deux ans avec le club.

Le joueur béninois a évolué à l’Us Avranches, à Amiens et a fait un essai au club turc Bandirmaspor avant de signer avec Doxa Thoi Katokopias FC. Une signature qui intervient comme une opportunité à Khaled Adenon de faire partie des joueurs qui seront sélectionnés par Michel Dussuyer dans le cadre des éliminatoires à la Coupe de monde de football Qatar 2022.

La première journée des éliminatoires démarre le 2 septembre prochain pour les Ecureuils du Bénin.

M. M.

