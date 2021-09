Kassa Mampo interdit d’accès aux échanges Gouvernement-Syndicats

Deux organisations syndicales sur trois prennent part ce vendredi 10 septembre 2021 aux échanges Gouvernement-Syndicats sur la rentrée des classes 2021-2022.

Le secrétaire général de la Centrale Syndicale des Travailleurs du Bénin (Cstb), Kassa Mampo n’a pas accédé à la salle réservé aux échanges Gouvernement-Syndicats. Le représentant syndical ne s’étant pas fait vacciné n’a pas son pass sanitaire et l’entrée lui a été interdite.

Selon l’invitation adressée le 8 semptembre aux centrales syndicales, les participants devraient se munir de leur pass sanitaire pour prendre part aux échanges Gouvernement-Syndicats.

Ainsi, seules deux organisations syndicales à savoir la Cosi-Bénin et la Csa Bénin ont été autorisées à la rencontre qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022.

