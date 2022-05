Karimou et Abimbola s’adonnent à l’exercice dans le Plateau

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou et son collègue en charge du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola ont entamé, ce jeudi 12 mai 2022, la tournée gouvernementale. Les deux membres du gouvernement étaient au contact des populations de Kétou dans la matinée de ce jeudi.



Les membres du gouvernement du président Patrice Talon ont démarré ce jeudi 12 mai à travers tout le pays, une tournée gouvernementale. Seul objectif, expliquer aux populations les mesures prises pour atténuer la flambée des prix des produits de première nécessité.

A Kétou dans le département du Plateau, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou explique qu’il s’agit d’une tournée purement technique. Elle permettra selon le ministre, d’expliquer aux populations massivement mobilisées, le volet social du PAG et les mesures prises pour l’atténuation des effets de cette crise économique que traverse le monde.

Les deux ministres étaient accompagnés pour la circonstance, du président de l’Assemblée nationale, du préfet du Plateau, du directeur de cabinet du ministre en charge de l’agriculture et des cadres à divers niveaux du département.

F. A. A.

12 mai 2022 par ,