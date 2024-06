C’est fait. Jordan Adéoti rempile un nouveau contrat avec le Stade Lavallois. L’international béninois va continuer au club jusqu’en juin 2025.

Le milieu de terrain béninois a révélé ces dernières heures qu’il a signé un nouveau contrat d’un an avec l’équipe. "Très heureux d’annoncer ma prolongation Stade Lavallois pour la saison à venir. Après une année compliquée, grosse envie de retrouver mes sensations et mon niveau physique pour apporter tout ce que je peux à l’équipe, mes qualités et mon expérience. Merci pour la confiance, je vais m’attacher à la rendre sûr et en dehors du terrain. Tango for Life", a-t-il déclaré.

J.S

29 juin 2024 par