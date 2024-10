Jeune Béninois en quête d’emploi, voici comment se faire recruter à la GDIZ

La Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’exploitation et de l’aménagement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a organisé jeudi 10 octobre 2024, la première édition des Rencontres presse de la GDIZ. Au cours des échanges avec les professionnels des médias, le directeur général de la SIPI-BENIN, Létondji BEHETON a apporté des éléments d’explication sur plusieurs sujets dont celui relatif au recrutement au sein de la zone économique spéciale.

« Pour être recruté à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, il suffit de se rendre sur la plateforme www.azoli.bj de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) pour s’inscrire. Après cette première phase d’inscription, les candidats à l’emploi sont contactés par l’ANPE pour des entretiens et des tests (psychotechniques) ; et ce n’est qu’au terme de ce processus qu’ils sont recrutés et envoyés dans la zone pour travailler », c’est ce qu’a expliqué le directeur général de la SIPI-BENIN répondant à la polémique qui entoure les recrutements à la GDIZ. « Tout se passe dans la transparence », a assuré Létondji BEHETON se référant au récent recrutement de 200 jeunes du septentrion.

Dans ses explications, il souligne que le nombre de personnes recrutés dans la zone économique spéciale après la première phase de 400 ha, est estimé à plus de 14 000, et tous sont payés au-delà du SMIG.

« Lorsqu’on a lancé le recrutement dans la zone il y a à peu près deux ans, en deux semaines, nous avons reçu plus de 125 000 demandes. Ce qui prouve qu’il y a un besoin, les gens veulent travailler. D’où l’importance de la zone qui permet de trouver des débouchés pour les jeunes en quête d’emploi », a rappelé l’administrateur principal de la GDIZ, zone au sein de laquelle le coton béninois est transformé en produits finis.

La transformation locale, une source de création de richesse et d’emplois

Au cours de la rencontre organisée à l’occasion de la Journée mondiale du coton (JMC), le DG de la SIPI-BENIN a expliqué de long en large la transformation en cours pour la valorisation du coton béninois.

« Le coton brut du Bénin rapporte environ 700 millions de dollars par an. En 2023, on a vendu à peu près pour 423 millions de dollars au Bengladesh, juste de coton fibre ; et ceci, en tant que 3e fournisseur après les Etats Unis et le Brésil. Aujourd’hui, grâce à la transformation en cours à la GDIZ, si l’on parvient à transformer tout le coton produit au Bénin, objectif que la GDIZ s’est fixé, pour les 06 prochaines années, on va pouvoir générer une valeur de 6 milliards de dollars ; et la valeur marchande, celle vendue dans les boutiques est estimée à environ 14 milliards de dollars », a expliqué Létondji BEHETON démontrant que le coton lorsqu’il est transformé rapporte davantage à l’économie.

Au terme de la première phase de 400 ha de la GDIZ, le parc textile équipé des unités de confection de vêtements et trois unités intégrées de textile permet de transformer 40 000 tonnes de coton fibres, soit 12,7% de la production du coton au Bénin. La fibre de coton selon le directeur général, est transformée en serviettes, draps, tee-shirts et polos, etc. La qualité des vêtements produits au sein de la zone économique spéciale a permis de satisfaire les commandes de grandes marques américaines et européennes telles que US POLO, The Children Place (TCP), et KIABI. Outre ces grandes marques, des sociétés privées et les forces de défense et de sécurité sollicitent également la GDIZ pour la confection des vêtements de leurs agents.

Comparant l’environnement de production au sein de la zone à celui du Bengladesh, considéré comme le numéro1 du textile, le DG de la SIPI affirme que les conditions à la GDIZ sont plus favorables et respectent les droits des travailleurs. Ce qui, d’après lui, attire davantage les investisseurs qui souhaitent y passer leurs commandes.

En plus du coton, les matières premières telles que le soja et la noix de cajou sont transformées à la GDIZ. La zone après la première phase de 400 ha abrite environ 36 investisseurs qui opèrent dans divers autres secteurs.

