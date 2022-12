’’Je vois le Maroc en finale’’ (Ambassadeur Rguibi)

Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés, ce samedi 10 décembre, pour les ½ finales du Mondial Qatar 2022. La communauté marocaine résidant au Bénin s’est mobilisée au Code Bar de l’aéroport de Cotonou autour de l’Ambassadeur du Roi, SEM. Rachid Rguibi, pour suivre le match contre le Portugal (1-0), consacrant cette victoire historique qui honore tout le continent africain.

Après cette victoire inédite, l’Ambassadeur du Roi espère que Les Lions de l’Atlas iront plus loin dans la compétition.

’’Bien sûr, toutes les équipes se valent. Mais je vois le Maroc en finale. L’espoir est là’’, a confié l’Ambassadeur du Roi.

SEM. Rachid Rguibi a salué la mobilisation des Béninois, des Africains et autres nationalités, qui soutiennent l’équipe marocaine dans cette compétition.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci, l’Ambassadeur de France près le Bénin Marc Vizy et plusieurs autres personnalités étaient aux côtés du diplomate marocain pour soutenir les Lions de l’Atlas.

10 décembre 2022 par