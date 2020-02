Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, en ce jour d’anniversaire des 30 ans du démarrage de la Conférence des Forces vives, a publié un message sur sa page Facebook.

Du 19 au 28 février 1990, la Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation s’est tenue à l’hôtel PLM Alédjo de Cotonou. Pour le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, « au bout de dix jours d’échanges, de discussions, de concessions et de compromis, le ‘’Génie béninois’’ a triomphé, pour lancer notre pays sur la voie de la démocratie et pour en faire un modèle sur le continent Africain ».

« Trois décennies après, j’éprouve toujours une énorme fierté d’appartenir à la terre du Bénin, qui privilégie le dialogue dans la résolution de ses différends pour que cette terre continue de vivre en paix », a-t-il confié.

Abdoulaye Bio Tchané a aussi rendu hommage aux feux Mathieu Kérékou président de la République d’alors et Mgr Isidore de Souza, président du Présidium des travaux. Ils ont été les principaux artisans de cette Conférence qui ont conduit à l’avènement du Renouveau démocratique.

« Je me joins à tous ceux qui chrétiens comme musulmans prieront aujourd’hui pour notre beau pays », a-t-il conclu.

Akpédjé AYOSSO

