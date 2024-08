Inscriptions ouvertes aux concours d’entrée dans 7 Ecoles et Instituts publics

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a ouvert les inscriptions aux concours d’entrée dans sept (07) écoles et instituts publics au titre de l’année académique 2024-2025. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 16 août 2023 à 17 heures.

Le concours d’entrée en première universitaire est ouvert pour l’Institut National Médico-sanitaire (INMes) de Cotonou ; l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO) de Parakou ; l’École Nationale de Statistique de Planification et de la Démographie (ENSPD) de Parakou ; l’École Nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ENSTIC) d’Abomey Calavi ; l’École Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) de Cotonou ; l’Institut National Supérieur des Classes Préparatoires aux Études d’Ingénieurs (INSPEI) d’Abomey et l’Institut National de l’Education Physique et sportive (INEPS) ex-INJEPS de Porto-Novo.

Conditions et dossiers de candidature...

Les bacheliers des session 2023 ou 2024 ayant obtenus au moins la mention ‘’Assez-bien’’ sont autorisés à prendre part aux concours. Les candidats doivent être de nationalité béninoise et être âgés de 21 ans au plus au 31 décembre de l’année d’obtention du Baccalauréat ou du diplôme équivalent.

Une majoration de cinq ans sur la tranche d’âge requise est accordée aux personnes en situation de handicap.

Le dossier de candidature doit comporter : une fiche d’inscription à imprimer après avoir postuler pour l’un des concours sur le site www.concours.enseignementsupérieur.gouv.bj ; une copie de la pièce d’identité en cours de validité ; une copie du relevé de notes du BAC ou équivalent ; un certificat médical (délivré par un spécialiste) précisant le type de handicap pour les personnes en situation de handicap ; un récépissé de droit d’inscription fixé à 5000 Fcfa à verser obligatoirement au Trésor public dans le compte de la DEC/MESRS.

Les postulants doivent d’abord s’inscrire en ligne et procéder ensuite au dépôt physique de leurs dossiers dans l’un des Centres retenus pour le concours. Il s’agit de : ENS Natitingou ; IFSIO Parakou ; ENSET Lokossa ; INSPEI Abomey ; INMeS Cotonou, ENS Porto-Novo.

Les concours se dérouleront respectivement : Mercredi 28 août 2024 pour l’INMeS de Cotonou et IFSIO de Parakou ; Vendredi 30 août 2024 pour l’ENSP de Parakou , ENSTIC d’Abomey Calavi et ENEAM de Cotonou ; Mardi 03 septembre 2024 pour l’IFSIO Parakou, l’INSPEI d’Abomey et INEPS ex-INJESP de Porto-Novo.

Les Centres de compositions retenus sont : CEG Gbégamey, Collège Catholique Notre Dame des Apôtres, CEG Ste Rita et CEG Les Pylônes à Cotonou ; ENSTP/UNSTIM à Abomey ; IFSIO à Parakou.

