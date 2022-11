Identité des 17 nouveaux Ambassadeurs accrédités au Bénin

Dix-sept (17) nouveaux Ambassadeurs accrédités au Bénin ont présenté, jeudi 10 novembre 2022, leurs lettres de créance au Chef de l’Etat Patrice Talon. Honneurs militaires, échanges avec le président de la République sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et les différents pays, etc. sont les moments marquants de la cérémonie officielle qui s’est tenue au Palais de la Marina.

Les nouveaux Ambassadeurs en poste à Cotonou pour 17 pays se sont engagés, jeudi 10 novembre 2022, à œuvrer à l’intensification de la coopération bilatérale et multilatérale entre leurs pays et le Bénin dans divers secteurs notamment économique, commercial, mais aussi dans les domaines de l’agriculture, de la promotion de la jeunesse, des sports, du tourisme, de la santé, de la formation professionnelle, de l’éducation, de la sécurité. C’est à l’occasion de la cérémonie de présentation des lettres de créances des 17 nouveaux diplomates au président de la République Patrice Talon.

Il s’agit de Son Excellence Dr Meshal A. ALMANSOUR, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État du Koweït près le Bénin avec résidence à Cotonou ; Son Excellence Monsieur Olukayode Olugbenga ALUKO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérale du Nigéria près le Bénin avec résidence à Cotonou ; Son Excellence Monsieur Mohammed Saeed Mohammed ALKAABI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis près le Bénin avec résidence à Cotonou ; Son Excellence Monsieur Sidati Ould Cheikh Ould Ahmed AICHA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie près le Bénin avec résidence à Niamey ; Son Excellence Madame Harriet THOMPSON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord près le Bénin avec résidence à Accra ; Son Excellence Monsieur Yanko Vasilev YORDANOV, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Bulgarie près le Bénin avec résidence à Abuja ; Son Excellence Monsieur Juan Ignacio SELL SANZ, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d’Espagne près le Bénin avec résidence à Abuja ; Son Excellence Madame Thi Thu Ha DANG, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Socialiste du Vietnam près le Bénin avec résidence à Rabat ; Son Excellence Monsieur Djura LIKAR, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Serbie près le Bénin avec résidence à Abuja ; Son Excellence Monsieur Zdenek KREJCI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tchèque près le Bénin avec résidence à Abuja ; Son Excellence Monsieur Maher KHEIR, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Libanaise près le Bénin avec résidence à Accra ; Son Excellence Monsieur Lim JUNG-TAEK, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée près le Bénin avec résidence à Accra ; Son Excellence Monsieur Thomas SCHLESINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l’Autriche près le Bénin avec résidence à Abuja ; Son Excellence Monsieur Stefano DE LEO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Italienne près le Bénin avec résidence à Abuja ; Son Excellence Monsieur Rupert S. DOWU DAVIES, nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Sierra Léone près le Bénin avec résidence à Abuja ; Son Excellence Monsieur Gangadharan BALASUBRAMANIAN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l’Inde près le Bénin avec résidence à Abuja et de Son Excellence Monsieur João Ribeiro BUTIAM CO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée Bissau près le Bénin avec résidence à Abuja.

Marc MENSAH

LES NOUVEAUX DIPLOMATES ACCREDITES AU BENIN

