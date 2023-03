Herbert Mensah élu président de Rugby Afrique

Herbert Mensah prendra les rênes de l’instance dirigeante du rugby africain pendant les quatre prochaines années

Le Ghanéen Herbert Mensah a été élu nouveau président de Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), l’organisation responsable de la gestion du rugby en Afrique, à l’issue des élections organisées le 18 mars 2023 par le comité exécutif de Rugby Afrique. Bien connu pour sa passion pour le sport, Herbert Mensah possède une vaste expérience de l’administration des sports et prendra les rênes de l’instance dirigeante du rugby africain pendant les quatre prochaines années.

Une vidéo de qualité TV est disponible ici : https://apo-opa.info/42k9meq

Dans son discours d’investiture, Herbert Mensah a réitéré sa volonté d’œuvrer au développement du rugby africain, soulignant sa priorité de poursuivre le travail qu’il a déjà commencé, en aidant le rugby à progresser et à prendre de l’ampleur non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. M. Mensah a rappelé son expérience commerciale et déclaré qu’il l’appliquerait à Rugby Afrique afin de générer des revenus et de créer des opportunités de développement pour toutes les associations membres.

M. Mensah déclare : « Au moment de nous engager dans ce parcours, nos principales priorités à tous devront être de considérer le rugby comme un sport d’équipe alternatif, d’acquérir notre indépendance financière et d’améliorer le programme World Rugby Elite. Mon objectif est de faire de Rugby Afrique la référence en matière d’administration sportive sur le continent africain. »

Les passionnés de rugby de tout le continent ne pourront qu’adhérer à la vision d’Herbert Mensah : élever le rugby africain au niveau international. Le nouveau président ajoute : « Ma vision pour les quatre prochaines années consiste à promouvoir un cadre de compétition complet qui offrira à tous les membres les mêmes opportunités de croissance et de développement. Je suis également déterminé à construire une image de marque forte et positive pour Rugby Afrique, à développer le programme du rugby féminin et à faire en sorte que chaque association membre dispose d’un stade national. »

Personnalité reconnue de l’administration sportive ghanéenne et internationale, Herbert Mensah a été la force motrice du développement et de la croissance du rugby au Ghana, et a largement contribué au progrès du sport dans la région subsaharienne.

Couplée à sa passion pour le rugby, la vaste expérience de M. Mensah en matière de gestion et de leadership sportifs constitue un atout pour diriger Rugby Afrique pendant sa prochaine phase de croissance et de développement. Sous sa direction, nous pouvons nous attendre à voir davantage d’investissements dans les programmes de développement du rugby, une participation en hausse des nations africaines aux tournois internationaux et une plus grande visibilité du rugby dans les médias grand public.

Avec Herbert Mensah à la barre, Rugby Afrique est destinée à croître et à se développer, et l’expérience et la vision communes de son équipe pour le rugby africain sont de bon augure pour le continent.

À propos de Rugby Afrique :

Fondée en 1986, Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (www.WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels sont pratiqués le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby, et Africa Sevens, les éliminatoires des Jeux olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres.

18 mars 2023 par