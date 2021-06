Hausse de 45,4 % des exportations du Bénin

Les exportations du Bénin au premier trimestre 2021 sont en hausse de 45,4 %. Elles sont évaluées à 139,9 milliards FCFA contre 96,2 milliards FCFA un trimestre précédent.

Selon le Bulletin des statistiques du commerce extérieur de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), « les exportations de marchandises du Bénin ont connu une hausse de 45,4 % au cours du premier trimestre 2021, évaluées à 139,9 milliards de FCFA contre 96,2 milliards FCFA un trimestre plus tôt ».

Les principaux produits vendus à l’extérieur sont le coton (non cardé ni peigné 40,2 points de pourcentage) ; les graines et fruits oléagineux (3,5 points de pourcentage) et les tourteaux et autres résidus solides (exceptés les drêches) mêmes broyées ou agglomérées sous forme de pellets de l’extraction de graisses ou huile de graines oléagineuses, de fruits oléagineux ou de germes de céréales (3 points).

Il est noté un repli de 13, 3 % de la valeur totale des exportations comparativement au premier trimestre 2020. « Les ventes de biens locaux à l’extérieur s’élevaient en effet à 161,3 milliards de FCFA au premier trimestre 2020. Les produits ayant contribué principalement à cette baisse sont : les groupes électrogènes (-5,6 points de pourcentage) et les graines et fruits oléagineux (-5,1 points de pourcentage) », renseigne le Bulletin des statistiques du commerce extérieur de l’INSAE), 1er trimestre 2021.

La valeur totale des dix principaux produits exportés au cours du premier trimestre 2021 s’élève à 123,9 milliards FCFA soit 88,6% de la valeur totale des exportations du pays. En tête des ventes à l’extérieur, le coton enregistre une valeur de 95, 3 milliards FCFA (102 639,1 tonnes).

28 juin 2021 par