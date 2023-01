Hausse de 0,8 % des prix à la consommation en novembre 2022

Le niveau général des prix au Bénin en novembre 2022 a augmenté de 0,8 % par rapport à celui du mois précédent. Son niveau s’est établi à 110,5.

Hausse de 0,8 % des prix à la consommation au mois de novembre 2022 selon la note d’analyse de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au sein de l’Uemoa. L’indice du mois de novembre 2022 s’est établi à 110, 5. Comparé à son niveau d’août 2022 et à novembre 2021, l’indice a respectivement augmenté de 4,3 % et de 3,2 %.

L’augmentation de l’indice global de novembre 2022 est imputable au renchérissement des produits pour les fonctions : « Transport » (3,6%), « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (0,4%), « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (1,2%) et « Biens et services divers » (1,5%).

« L’analyse de l’évolution en glissement annuel du niveau général des prix indique que selon la volatilité, la progression des prix est ressortie à tous les niveaux de 14,4% pour les produits frais, de 11,5% pour les produits de l’énergie et de 5,3% pour les hors produits frais et énergie », renseigne la note d’analyse de l’Uemoa. Le niveau des prix des produits locaux a augmenté de 8,7 %.

La hausse du niveau des prix en glissement annuel est due à la montée du niveau des prix des fonctions « Transport » (11,3 %), « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (6,7%), « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (1,2%), « Articles d’habillement et chaussures » (4,7%) et « Biens et services divers » (4,6%). En moyenne annuelle, le taux d’inflation en novembre 2022 est de 1,5% soit le même niveau depuis trois mois.

Dans l’ensemble des huit Etats de l’Uemoa, le niveau de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation en novembre 2022 affiche un niveau de 119,9 soit une légère baisse de 0,1% par rapport à son niveau d’octobre 2022. L’évolution de l’indice régional est la résultante d’une part des baisses du niveau global des prix au Burkina Faso (-1,4%) et au Mali (-1,6%) et d’autre part des progressions des niveaux de prix enregistrées au Togo (1,4%), au Bénin (0,8%), en Guinée-Bissau (0,7%), au Niger (0,3%), au Sénégal (0,2%) et en Côte d’Ivoire (0,2%). Le taux d’inflation en moyenne annuelle de novembre 2022 est de 7,3% au niveau régional.

Akpédjé Ayosso

