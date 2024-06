Hausse de 0,2% des prix à la consommation en avril 2024

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois d’avril 2024 s’est établi à 112,8 au Bénin soit une hausse de 0,2 % par rapport au mois précédent.

Au Bénin, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation s’est établi à 112,8 contre 112,6 un mois plus tôt soit une hausse de 0,2%. La hausse de l’indice global en avril 2024 est imputable à l’augmentation du niveau des prix des biens et services des fonctions « Transport » (3,3%), « Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer » (1,9%), « Restaurant et hôtel » (1,3%), « Logement, eau, électricité, gaz, et autres combustibles » (0,4%) et « Articles d’habillement » (0,7%). Les « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont baissées de 1,3% », précise la note d’analyse.

« L’analyse selon la volatilité des prix et des quantités de l’évolution en glissement annuel du niveau général des prix, indique qu’elle émane de la hausse de 6,4% de l’énergie, de 4,6% pour les produits frais et de 0,4% pour les hors produits frais et énergie », indique la note d’analyse de l’UEMOA.

La même source informe que l’analyse selon les fonctions de consommation montre que l’augmentation du niveau général des prix en glissement annuel résulte de la hausse de 3,3% du niveau des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » et des progressions de niveau de prix du « Transport » (7,2%), des « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (5,3%) et des « Restaurant et hôtel » (3,3%)

En moyenne annuelle, le taux d’inflation en avril 2024 est de 1,4%, soit le même niveau que celui du mois précédent

L’IHPC s’est établi à 124,3 dans l’Union

Une hausse de 0,9 % de l’IHPC a été enregistrée dans l’UEMOA au cours du mois d’Avril 2024.Il s’est établi à 124,3. En dehors du Sénégal avec une baisse de 0,4 %, tous les autres pays ont connu des progressions (2,6% au Niger, 2,0% au Togo, 1,5% au Burkina Faso, 1,3% au Mali, 1,2% en Guinée-Bissau, 0,3% en Côte d’Ivoire et 0,2% au Bénin).

La hausse de l’indice d’Avril 2024 dans l’UEMOA est imputable à l’augmentation du niveau de prix des fonctions de consommation « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (1,5%), « Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (1,3%), « Transport » (0,6%), « Restaurant et hôtels » (0,5%) et « Santé » (0,5%).

