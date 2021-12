Habib Ahandessi défie le recteur

Le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Félicien Avlessi à travers une note de service en date du 02 décembre 2021, a interdit l’accès aux campus de l’Université d’Abomey-Calavi à Habib Ahandessi. Informé de la note, l’intéressé à travers une publication sur sa page Facebook apprend qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau.

La décision du recteur de l’UAC selon Habib Ahandessi, surnommé le révolutionnaire n’est pas nouveau. L’ex recteur Brice Sinsin en 2017 avait pris une décision pareille. A travers la note de service N°2017/467/UAC/SG/AC/SHR du 09 février 2017, l’ancien recteur avait interdit l’accès au campus à tout étudiant exclu d’un établissement de l’UAC. Et cette décision selon Habib Ahandessi, le visait spécialement. « Les raisons avancées sont totalement incongrues », a-t-il écrit.

Habib Ahandessi a par ailleurs souligné qu’on ne peut pas lui interdire le repas "Come" de Wilinon, et la pâte de maman Rose. Des repas qu’il préfère, et pour lesquels il compte se rendre sur le campus manger.

La présence de Habib Ahandessi selon le recteur, occasionne des troubles sur le campus d’Abomey-Calavi. D’où la décision d’interdiction qui vise à « maintenir l’ordre et la sécurité des personnes et des biens ».

F. A. A.

